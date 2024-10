Giuseppe Battiston è Stucky su Rai 2 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcuni confondono Stefano Fresi e Giuseppe Battiston, perchè in effetti i due attori hanno diversi tratti in comune. La cosa curiosa è che, dopo aver macinato tanti ruoli secondari, così come il primo ha avuto il suo debutto da protagonista assoluto di una serie tv in questa stagione, lo stesso accadrà questa sera al secondo, che interpreterà Stucky nell’omonima serie di Rai 2. Un personaggio che aveva già portato sul grande schermo nel film Finchè c’è prosecco c’è speranza. Sei episodi prodotti da Rai Fiction e Rosamont e diretti da Valerio Attanasio, che firma anche soggetto e sceneggiatura, ispirati ai romanzi di Fulvio Ervas. E’ quest’ultimo ad aver creato il personaggio di Stucky, un ispettore di Polizia apparentemente distratto, spesso bistrattato e sottovalutato, che si lascia guidare dal suo istinto, dalla curiosità e da un modo di pensare fuori dagli schemi. Davidemaggio.it - Giuseppe Battiston è Stucky su Rai 2 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcuni confondono Stefano Fresi e, perchè in effetti i due attori hanno diversi tratti in comune. La cosa curiosa è che, dopo aver macinato tanti ruoli secondari, così come il primo ha avuto il suo debutto da protagonista assoluto di una serie tv in questa stagione, lo stesso accadrà questa sera al secondo, che interpreterànell’omonima serie di Rai 2. Un personaggio che aveva già portato sul grande schermo nel film Finchè c’è prosecco c’è speranza. Sei episodi prodotti da Rai Fiction e Rosamont e diretti da Valerio Attanasio, che firma anche soggetto e sceneggiatura, ispirati ai romanzi di Fulvio Ervas. E’ quest’ultimo ad aver creato il personaggio di, un ispettore di Polizia apparentemente distratto, spesso bistrattato e sottovalutato, che si lascia guidare dal suo istinto, dalla curiosità e da un modo di pensare fuori dagli schemi.

‘Stucky’, ora tocca all'ispettore Giuseppe Battiston risolvere casi a Treviso

Oltre alla fiction in onda da mercoledì 30 su Rai 2, anche alcuni cambi alla programmazione: ‘Se mi lasci non vale’ di Barbareschi trasloca il martedì e Max Giusti con ‘Boss in incognito’ il lunedì ...

Non guida, parla poco e odia i social: stasera in tv “Stucky” con l’ispettore Giuseppe Battiston

L'ispettore Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston, non usa i social ma l'intuito. Tutto sulla nuova serie di Rai 2 da stasera in tv ...

Stucky, al via su Rai 2 la serie crime poliziesca con Giuseppe Battiston

Stucky è la serie tv, ambientata a Treviso, con Giuseppe Battiston nei panni di ispettore. Trama, cast, trailer, anticipazioni e come vederla su Rai 2.

Perché “Stucky” che inizia stasera su Rai 2 è una serie crime italiana completamente diversa

Tutte le anticipazioni su Stucky, la nuova fiction poliziesca italiana con Giuseppe Battiston. Trama, cast e durata della prima puntata.