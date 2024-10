Empoli-Inter, D’Aversa: “Affrontiamo i campioni d’Italia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli – Empoli-Inter, D’Aversa: “Affrontiamo i campioni d’Italia” Empoli-Inter allo stadio Castellani di Empoli mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30. Turno infrasettimanale di serie A. Partita valida per la decima giornata di serie A diretta da Matteo Marchetti di Ostia Lido. Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio gli assistenti. Luca Massimi di Termoli il quarto ufficiale. Marco Serra di Torino il Var e Federico La Penna di Roma 1 l’Avar. Empoli di Roberto D’Aversa a quota 11 punti reduce dal pari 1-1 a Parma. Inter di Simone Inzaghi a quota 18 reduce dal pari 4-4 con la Juventus. D’Aversa: “Affrontiamo la squadra campione d’Italia. Noi lavoriamo per essere perfetti, e la perfezione non esiste, quindi proviamo ad avvicinarci il più possibile. Se vogliamo uscire con un risultato positivo dovremo esserlo sotto tutti i punti di vista, il 100% potrebbe non bastare. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024): “allo stadio Castellani dimercoledì 30 ottobre alle ore 18.30. Turno infrasettimanale di serie A. Partita valida per la decima giornata di serie A diretta da Matteo Marchetti di Ostia Lido. Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio gli assistenti. Luca Massimi di Termoli il quarto ufficiale. Marco Serra di Torino il Var e Federico La Penna di Roma 1 l’Avar.di Robertoa quota 11 punti reduce dal pari 1-1 a Parma.di Simone Inzaghi a quota 18 reduce dal pari 4-4 con la Juventus.: “la squadra campione. Noi lavoriamo per essere perfetti, e la perfezione non esiste, quindi proviamo ad avvicinarci il più possibile. Se vogliamo uscire con un risultato positivo dovremo esserlo sotto tutti i punti di vista, il 100% potrebbe non bastare.

Empoli, D’Aversa: «Turnover contro l’Inter? Fare calcoli non ha senso, ecco cosa cambierò»

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, in vista della sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista di Empoli-In ...

Empoli, D'Aversa affronta l'Inter: "Il 100% potrebbe non bastare, ci serve più malizia"

Il tecnico azzurro affronta il big match contro la formazione di Inzaghi: "Queste partite si preparano da sole" ...

Conferenza stampa D'Aversa Empoli-Inter: «Dobbiamo essere perfetti»

Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa alla vigiia di Empoli-Inter. I toscani non vincono da quattro giornate e il prossimo impegno non è ...

Empoli-Inter: D’Aversa presenta la sfida

L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa non pensa alle prossime due gare contro Como e Lecce che potrebbero in teoria contare di più del match di domani. Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza ...