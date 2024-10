Elezioni Liguria, tra volti nuovi e molte conferme. “Giunta pronta tra due settimane” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Genova, 30 ottobre 2024 – “La Giunta sarà pronta tra due, tre settimane”. Lo ha annunciato il neo presidente Marco Bucci lunedì sera nella prima conferenza stampa. Certo è che le interlocuzioni, tra il governatore e i partiti della coalizioni, sono già iniziate ieri, con i primi sondaggi mirati a trovare la quadra tra le volontà del presidenze e le aspirazioni dei partiti. Poche le certezze, se non che gli assessori dovranno dimettersi da consigliere comunale, e saranno scelti in modo tale da rispettare gli equilibri tra i partiti e quelli tra i territori. Lanazione.it - Elezioni Liguria, tra volti nuovi e molte conferme. “Giunta pronta tra due settimane” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Genova, 30 ottobre 2024 – “Lasaràtra due, tre”. Lo ha annunciato il neo presidente Marco Bucci lunedì sera nella prima conferenza stampa. Certo è che le interlocuzioni, tra il governatore e i partiti della coalizioni, sono già iniziate ieri, con i primi sondaggi mirati a trovare la quadra tra le volontà del presidenze e le aspirazioni dei partiti. Poche le certezze, se non che gli assessori dovranno dimettersi da consigliere comunale, e saranno scelti in modo tale da rispettare gli equilibri tra i partiti e quelli tra i territori.

Elezioni Liguria, tra volti nuovi e molte conferme. "Giunta pronta tra due settimane"

Genova, 30 ottobre 2024 – “La giunta sarà pronta tra due, tre settimane”. Lo ha annunciato il neo presidente Marco Bucci lunedì sera nella prima conferenza stampa. Certo è che le interlocuzioni, tra i ...

Buona la prima per diversi volti noti a Genova diventati subito campioni di preferenze come Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione, eletta per il Pd (7.641 preferenze) così come Federico Romeo, ...

Risultati eletti centro sinistra Elezioni Regionali Liguria 2024: nomi consiglieri eletti con Orlando, preferenze seggi Pd M5s AVS e Lista Orlando ...

LIGURIA - "Quelli che sono andati a votare hanno voluto dare un giudizio sull'operato degli amministratori e sui candidati. Le dinamiche nazionali interessano ai politici, ma non interessano alla gent ...