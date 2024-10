Dossieraggi, non è stata clonata la mail di Mattarella. Come sono andate le cose (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - "Gli faccio, sì, guarda che noi l'abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a Mattarella, con nome e cognome, che se vanno a vedere l'account è intestato al presidente della Repubblica". Lo sottolineava Samuele Nunzio Calamucci, l'"hacker" della società di investigazioni 'Equalize', finito ai domiciliari nell'inchiesta milanese sui presunti Dossieraggi, parlando con l'ex superpoliziotto Carmine Gallo (anche lui ai domiciliari) nell'ottobre del 2022 a proposito dell'operazione finalizzata a far saltare l'amministratore delegato della società Linea Verde, che effettivamente lascerà l'incarico. Agi.it - Dossieraggi, non è stata clonata la mail di Mattarella. Come sono andate le cose Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - "Gli faccio, sì, guarda che noi l'abbiamo spedita a venti persone, più tre, unainte, con nome e cognome, che se vanno a vedere l'account è intestato al presidente della Repubblica". Lo sottolineava Samuele Nunzio Calamucci, l'"hacker" della società di investigazioni 'Equalize', finito ai domiciliari nell'inchiesta milanese sui presunti, parlando con l'ex superpoliziotto Carmine Gallo (anche lui ai domiciliari) nell'ottobre del 2022 a proposito dell'operazione finalizzata a far saltare l'amministratore delegato della società Linea Verde, che effettivamente lascerà l'incarico.

