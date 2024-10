Ilgiorno.it - Daniele Scardina oggi, dall’emorragia cerebrale al sogno di “camminare di nuovo”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È rimasto un lottatore. Dopo anni di vittorie sul ring come King Toretto, conosciuto come uno dei pugili più forti del mondo, ha dovuto affrontare una grave emorragiache lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Dopo due anni da quel tragico evento, a cui seguirono un’operazione al cervello e un periodo di coma,si è concesso alle telecamere della trasmissione Le Iene per raccontare la sua vita e la sua battaglia. “Ho temuto di morire, ora il mio ring è la vita quotidiana”, ha raccontato su Instagram poche ore prima della messa in onda del programma. “Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qui, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente”.