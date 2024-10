Liberoquotidiano.it - "Daniela Santanchè deve essere processata": offensiva togata, l'ultimo tassello

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Altro giro, altrogiudiziario. L'contro il governo ritorna aSantanché: contro il ministro del Turismo piove la richiesta di rinvio a giudizio per l'accusa di falso in bilancio nella vicenda che riguarda i conti di Visibilia Editore. La richiesta di rinvio a giudizio arriva nell'intervento davanti alla gup Anna Maugelli dei pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi. "Tutti sapevano e tutti hanno taciuto": questa la tesi sostenuta in aula dai pm. Nell'inchiesta risultano indagate per falso in bilancio 17 persone - oltre alla ministra ci sono il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero, la nipote della ministra Silvia Garnero e l'ex compagno della senatrice Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all'interno della spa - e tre società (Visibilia editore spa, Visibilia srl in liquidazione e Visibilia editrice srl).