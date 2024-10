Da oggi tutti i MacBook Air hanno 16 GB di RAM (allo stesso prezzo) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) oggi si chiude definitivamente l’epoca dei Mac con 8 GB di RAM: anche gli Air, sia con processore M2 che M3 partono da 16 GB, tranne quelli già nei negozi. Dday.it - Da oggi tutti i MacBook Air hanno 16 GB di RAM (allo stesso prezzo) Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si chiude definitivamente l’epoca dei Mac con 8 GB di RAM: anche gli Air, sia con processore M2 che M3 partono da 16 GB, tranne quelli già nei negozi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Da oggi tutti i MacBook Air hanno 16 GB di RAM (allo stesso prezzo); I MacBook Air 2022 con Chip M2 oggi costano solo 949€ su Amazon: ecco cosa offrono a questo prezzo; MacBook Air 2020 è la miglior scelta che possiate fare, e oggi ha un DOPPIO SCONTO!; Addio vecchio MacBook Air, grazie per tutti questi anni; MacBook Air M1, perfetto per tutti: super offerta da eBay con questo coupon; 250€ di sconto sul MacBook Air con Apple M2: GIÙ IL PREZZO; Leggi >>>

MacBook Air a prezzo mai visto: l'offerta di oggi su Amazon è senza precedenti

(tecnologia.libero.it)

L'ultrabook della Casa di Cupertino è perfetto per lavorare, ma non solo. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo mai visto prima: lo paghi pochissimo.

MacBook Air 2022 a prezzo da sogno: solo 884€ e lo paghi in tre rate

(telefonino.net)

Sei alla ricerca di un laptop potente e ultraleggero? Questa è l’occasione perfetta per te! Su eBay puoi acquistare l’ Apple MacBook Air 2022 da 13,6 pollici con il chip M2 a soli 884,99€ utilizzando ...

MacBook Air M2 13'' mai visto ad un prezzo così basso: promo clamorosa

(hdblog.it)

Oggi costa solo 884,99 euro il MacBook Air M2 da 13 pollici, un laptop leggero e performante. L'affare è solo su eBay.

Apple MacBook Air con chip M2: oggi risparmi più di 300€ con l'offerta Amazon

(webnews.it)

Video oggi tutti Video oggi tutti

Ogni operazione sarà più efficiente e fluida che mai grazie al chip M2, alla nuovissima CPU 8-core e alla GPU fino a 10-core.