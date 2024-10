Da Cosa Nostra alla ’ndrangheta: "Occhio alle infiltrazioni in Brianza" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È iniziata col pienone la Scuola popolare antimafia a Desio. Una realtà giunta alla quarta edizione, che per la prima volta è sbarcata in una delle città che più è stata investita, e ha dovuto combattere, con la presenza della criminalità organizzata. Sono circa 80 le persone che hanno partecipato alla prima lezione, “Introduzione a Cosa Nostra”. "Siamo veramente soddisfatti della partecipazione – sottolinea Cinzia Pugliese, referente di Libera per Monza Brianza –. Questi sono importanti momenti di conoscenza e riflessione su un fenomeno sul quale dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione". Si tratta di un progetto formativo unico nel suo genere, organizzato dalla Cooperativa K-Pax Onlus e dal Centro Studi CROSS (Università di Milano). "Tutti conosciamo le vicende degli anni passati che hanno toccato Desio e poi buona parte della Brianza", continua Pugliese. Ilgiorno.it - Da Cosa Nostra alla ’ndrangheta: "Occhio alle infiltrazioni in Brianza" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È iniziata col pienone la Scuola popolare antimafia a Desio. Una realtà giuntaquarta edizione, che per la prima volta è sbarcata in una delle città che più è stata investita, e ha dovuto combattere, con la presenza della criminalità organizzata. Sono circa 80 le persone che hanno partecipatoprima lezione, “Introduzione a”. "Siamo veramente soddisfatti della partecipazione – sottolinea Cinzia Pugliese, referente di Libera per Monza–. Questi sono importanti momenti di conoscenza e riflessione su un fenomeno sul quale dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione". Si tratta di un progetto formativo unico nel suo genere, organizzato dCooperativa K-Pax Onlus e dal Centro Studi CROSS (Università di Milano). "Tutti conosciamo le vicende degli anni passati che hanno toccato Desio e poi buona parte della", continua Pugliese.

