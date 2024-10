Lapresse.it - Cybersecurity, generale Luciano Carta nominato in cda Defence tech

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il consiglio di amministrazione di ‘holding spa’ società benefit (Tinexta group), riunitosi in data odierna, ha deliberato con il parere favorevole del Collegio sindacale la nomina per cooptazione delquale nuovo consigliere di amministrazione della società. La società è attiva nelle aree di business cyber security &nology for intelligence, communication & control system ed electronics a supporto principalmente dei settori della Difesa, dello Spazio, e della sicurezza nazionale. Il consiglio di amministrazione della società risulta così costituito: Pier Andrea Chevallard, Presidente; Emilio Gisondi, amministratore delegato; Pietro Forgione, consigliere;, consigliere; Simonetta Acri, consigliere indipendente; Andrea Rigoni, consigliere; Valerio Veronesi, consigliere.