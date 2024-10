Conselice, quasi 200mila euro per la messa in sicurezza delle strade (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono iniziati lunedì 28 ottobre e termineranno salvo imprevisti entro i primi dieci giorni di novembre i lavori di messa in sicurezza di strade comunali nelle frazioni di San Patrizio e Lavezzola, a bilancio per il 2024. In totale si tratta di oltre 16mila mq di strada pubblica, per un importo Ravennatoday.it - Conselice, quasi 200mila euro per la messa in sicurezza delle strade Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono iniziati lunedì 28 ottobre e termineranno salvo imprevisti entro i primi dieci giorni di novembre i lavori diindicomunali nelle frazioni di San Patrizio e Lavezzola, a bilancio per il 2024. In totale si tratta di oltre 16mila mq di strada pubblica, per un importo

Conselice, il piano di interventi per la manutenzione delle strade

(msn.com)

Se le tante strade di Conselice, la quasi totalità del territorio ... "Dalle casse comunali abbiamo stanziato circa 200mila euro – dichiara il sindaco, Andrea Sangiorgi – per andare a ...

