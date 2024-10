Tvzap.it - Chiara Petrolini, la confessione choc: “Così ho partorito in cameretta”, la reazione dei genitori

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono emersi alcuni dettaglio dell’interrogatorio del 10 settembre di. Gli inquirenti le avevano chiesto di raccontare la nascita del primo bambino ritrovato il 7 settembre nell’aiuola sotto la finestra della sua camera nell’abitazione a Traversetolo, in provincia di Parma. Il mese prima, ad agosto, era stato trovato il corpo di un altro neonato, che la ragazza aveva dato alla luce appena prima di partire per una vacanza a New York con la famiglia. In quell’interrogatorio, i dettagli cheracconta sul parto sono terribili.