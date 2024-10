Noinotizie.it - Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica: gestione pubblica dall’1 dicembre Regione Puglia

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “La ASL di Brindisi ha comunicato che comincerà il 1°prossimo ladeldidi. Cosi è stato stabilito con la delibera di approvazione della graduatoria del personale a tempo determinato, reclutato prioritariamente tra il personale già in servizio e in attesa della conclusione del procedimento del concorso per tempo indeterminato. Finisce in questo modo un lungo periodo di sperimentazione gestionale (24 anni), riportando ildialladiretta del servizio pubblico regionale, anche in preparazione della più importante fase evolutiva inrisvegli, la cui struttura è in corso di costruzione.