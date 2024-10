Bonelli: “Avs seconda forza del Csx in Liguria, al lavoro con Schlein per una coalizione stabile senza veti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Angelo Bonelli, parlamentare e portavoce di Europa Verde, in un'intervista a Fanpage.it rivendica il successo di Avs, che ha confermato la buona performance delle europee: "Subito dopo le elezioni regionali dell'Umbria e dell'Emilia-Romagna penso sia necessario un momento di confronto per capire come costruire un'alleanza alternativa alla destra. Il M5s? Un alleato necessario". Fanpage.it - Bonelli: “Avs seconda forza del Csx in Liguria, al lavoro con Schlein per una coalizione stabile senza veti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Angelo, parlamentare e portavoce di Europa Verde, in un'intervista a Fanpage.it rivendica il successo di Avs, che ha confermato la buona performance delle europee: "Subito dopo le elezioni regionali dell'Umbria e dell'Emilia-Romagna penso sia necessario un momento di confronto per capire come costruire un'alleanza alternativa alla destra. Il M5s? Un alleato necessario".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bonelli: "Avs seconda forza del Csx in Liguria, al lavoro con Schlein per una coalizione stabile senza veti"; Liguria, Bonelli-Fratoianni (Avs): Ringraziamo Orlando. Noi seconda forza coalizione; Angelo Bonelli (Avs): «I guai del M5S non aiutano. Ma il no a Renzi era giusto»; Liguria, Bonelli e Fratoianni: “Siamo il secondo partito della coalizione, ora ci ascoltino di più”; Bucci presidente della Regione, le prime reazioni. Paita: "Senza Italia Viva non si vince"; Stadio della Roma, Bonelli-Zaratti, il bosco va salvaguardato, ora basta speculazioni Interrogazione al ministro Giuli; Leggi >>>

Bonelli: “Avs seconda forza del Csx in Liguria, al lavoro con Schlein per una coalizione stabile senza veti”

(fanpage.it)

Onorevole, il risultato di Avs per voi è stato positivo, nonostante alla fine abbia vinto Bucci. Siete la seconda forza del centrosinistra. Da cosa si deve partire ora per costruire una coalizione ...

Angelo Bonelli (Avs): «I guai del M5S non aiutano. Ma il no a Renzi era giusto»

(corriere.it)

Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra: «Alle Regionali in Liguria siamo stati la seconda forza più votata, stiamo consolidando il risultato delle Europee, rafforzando la nostra identità» ...

Liguria, Bonelli e Fratoianni: “Siamo il secondo partito della coalizione, ora ci ascoltino di più”

(repubblica.it)

Il sorpasso nei confronti del Movimento 5 stelle nelle elezioni liguri fa ben sperare i leader di Alleanza verdi e sinistra ...

RISULTATI ELETTI AVS ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024/ Nomi consiglieri, seggi e voti e preferenze

(ilsussidiario.net)

Risultati eletti AVS elezioni regionali Liguria 2024, ecco quali sono i nomi dei consiglieri eletti, i seggi, i voti e le preferenze ...