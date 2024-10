Autovelox, multe annullate a Rimini: “Impianti non in regola” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rimini, 30 ottobre 2024 – La multa fatta con gli Autovelox non è valida se gli Impianti “non sono stati omologati”. Sono già state parecchie le sanzioni che i giudici di pace di Rimini, negli ultimi mesi, hanno annullato in base a quanto ha stabilito – con sentenza dello scorso aprile – la Cassazione. Il caso che ha fatto scuola è quello di una multa fatta nel comune di Treviso. L’automobilista sanzionato aveva fatto ricorso e l’aveva vinto, il Comune aveva presentato appello e la vicenda era finita in Cassazione. E la Suprema corte aveva stabilito come non sia sufficiente che l’Autovelox abbia ottenuto l’autorizzazione del ministero: è necessario anche il decreto di omologazione dell’impianto, ovvero un accertamento tecnico che ne dimostri la corretta funzionalità. Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, multe annullate a Rimini: “Impianti non in regola” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – La multa fatta con glinon è valida se gli“non sono stati omologati”. Sono già state parecchie le sanzioni che i giudici di pace di, negli ultimi mesi, hanno annullato in base a quanto ha stabilito – con sentenza dello scorso aprile – la Cassazione. Il caso che ha fatto scuola è quello di una multa fatta nel comune di Treviso. L’automobilista sanzionato aveva fatto ricorso e l’aveva vinto, il Comune aveva presentato appello e la vicenda era finita in Cassazione. E la Suprema corte aveva stabilito come non sia sufficiente che l’abbia ottenuto l’autorizzazione del ministero: è necessario anche il decreto di omologazione dell’impianto, ovvero un accertamento tecnico che ne dimostri la corretta funzionalità.

