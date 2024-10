Autista picchiato per difendere passeggero disabile: caccia ai bulli fuggiti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Aggressione shock ad Avezzano: l'Autista del bus colpito per difendere un disabile, indagini in corso per rintracciare i responsabili. Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Avezzano. Durante il servizio su un autobus della linea Scav, tre giovani hanno preso di mira un anziano disabile, aggredendolo verbalmente e minacciandolo. L'Autista del mezzo, un uomo poco più che cinquantenne identificato con le iniziali G.V., è intervenuto per difendere il passeggero in difficoltà , ma è stato brutalmente aggredito, riportando ferite al volto. Secondo le testimonianze, tutto è iniziato con un banale diverbio, ma la situazione è presto degenerata. L'anziano, che si stava recando in ospedale per alcune visite mediche, è stato attaccato dai tre giovani stranieri, che lo hanno deriso e insultato. Abruzzo24ore.tv - Autista picchiato per difendere passeggero disabile: caccia ai bulli fuggiti Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Aggressione shock ad Avezzano: l'del bus colpito perun, indagini in corso per rintracciare i responsabili. Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Avezzano. Durante il servizio su un autobus della linea Scav, tre giovani hanno preso di mira un anziano, aggredendolo verbalmente e minacciandolo. L'del mezzo, un uomo poco più che cinquantenne identificato con le iniziali G.V., è intervenuto perilin difficoltà , ma è stato brutalmente aggredito, riportando ferite al volto. Secondo le testimonianze, tutto è iniziato con un banale diverbio, ma la situazione è presto degenerata. L'anziano, che si stava recando in ospedale per alcune visite mediche, è stato attaccato dai tre giovani stranieri, che lo hanno deriso e insultato.

