Liberoquotidiano.it - Altair nomina QuantiaS come rivenditore per l'Italia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)si occuperà della rivendita della Piattaforma® RapidMiner® per guidare l'innovazione nella data analytics e nell'AI TROY, Mich., 30 ottobre 2024/PRNewswire/(Nasdaq: ALTR), leader mondiale nella computational intelligence, è lieta di annunciare la partnership strategica con, la business unit di Solutions2Enterprises (S2E) dedicata alla data analytics. "Grazie all'expertise tecnica die alla piattaforma innovativa di analisi dei dati e intelligenza artificiale® RapidMiner® di, la collaborazione mira a potenziare le capacità di analisi dei dati delle aziende in, offrendo strumenti per aumentare l'efficienza, migliorare il decision making e generare valore.