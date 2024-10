A Veronafiere è stato inaugurato il nuovo Ingresso Scaligero: «Quartiere fieristico sempre più attrattivo, sostenibile e funzionale» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiama Ingresso Scaligero ed è il nuovo punto di accesso di Veronafiere dedicato a visitatori e operatori. La struttura, che si apre su via Scopoli, è stata inaugurata oggi, mercoledì 30 ottobre, dopo 4 mesi di lavori: una moderna hall coperta di 350 metri quadrati in legno lamellare, acciaio Veronasera.it - A Veronafiere è stato inaugurato il nuovo Ingresso Scaligero: «Quartiere fieristico sempre più attrattivo, sostenibile e funzionale» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiamaed è ilpunto di accesso didedicato a visitatori e operatori. La struttura, che si apre su via Scopoli, è stata inaugurata oggi, mercoledì 30 ottobre, dopo 4 mesi di lavori: una moderna hall coperta di 350 metri quadrati in legno lamellare, acciaio

Si chiama "Ingresso Scaligero" nuovo punto di accesso di Veronafiere dedicato a visitatori e operatori, inaugurato oggi dopo 4 mesi di lavori nel quartiere espositivo veronese. (ANSA) ...

Veronafiere, ecco il nuovo ingresso da mille persone all’ora

Inaugurato dopo quattro mesi di lavori il nuovo ingresso di Veronafiere: oltre mille persona all'ora, intervento da 1,7 milioni di euro.

