Ilrestodelcarlino.it - A Lendinara arriva l’ex ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rovigo, 30 ottobre 2024 – Tempo di emozioni e storie sportive per la serata di martedì 5 novembre organizzata da Spingere Lab, un laboratorio culturale ed informativo che promette di far vivere al pubblico una prospettiva diversa sul mondo dello sport. Con il patrocinio del comune di, al teatro Ballarin con inizio alle 21 sarà ospite, ex commissario tecnicoItaliana dinonché commentatore tecnico Rai presente anche a Parigi alle olimpiadi da poco concluse. Chi èè un ex ciclista professionista dal 1982 al 1996 e vinse 2 tappe al Giro d’Italia.