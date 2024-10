Uomini e Donne, Mario Verona è fuori dal trono over per la storia con un’ex corteggiatrice: lui svela chi è (Di martedì 29 ottobre 2024) Mario Verona ha deciso di abbandonare il trono over di Uomini e Donne, confermando a Lorenzo Pugnaloni che la scelta è stata dettata da un nuovo amore. In un’intervista nel format “Casa Lollo”, l’ex cavaliere ha rivelato di aver intrapreso una frequentazione con Giovanna Gemma, ex corteggiatrice del trono classico, salita in studio per i tronisti Alessio e Michele. Poiché il regolamento non permetteva a Mario di corteggiare una ragazza del trono classico, ha deciso di seguirla e iniziare una frequentazione dopo la sua uscita dal programma. Verona ha raccontato che la frequentazione, sebbene recente, si è rivelata immediatamente positiva, con Giovanna che ha subito mostrato interesse verso di lui. Scopriamo i dettagli di questa nuova storia. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mario Verona è fuori dal trono over per la storia con un’ex corteggiatrice: lui svela chi è Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha deciso di abbandonare ildi, confermando a Lorenzo Pugnaloni che la scelta è stata dettata da un nuovo amore. In un’intervista nel format “Casa Lollo”, l’ex cavaliere ha rivelato di aver intrapreso una frequentazione con Giovanna Gemma, exdelclassico, salita in studio per i tronisti Alessio e Michele. Poiché il regolamento non permetteva adi corteggiare una ragazza delclassico, ha deciso di seguirla e iniziare una frequentazione dopo la sua uscita dal programma.ha raccontato che la frequentazione, sebbene recente, si è rivelata immediatamente positiva, con Giovanna che ha subito mostrato interesse verso di lui. Scopriamo i dettagli di questa nuova

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sotto accusa: ''Vende foto dei Piedi a pagamento'', la segnalazione;spiega perché non è più nel programma;dice addio al cast: 'Frequento la corteggiatrice Giovanna';anticipazioni, corteggiatori del Trono over fatti fuori dalla produzione?;, fuga dal programma? Troppi assenti nel trono over e lascia anche un corteggiatore;, l'opinione della puntata:: "Margherita vuole la mia popolarità". E Tina tuona: "Ma chi sei?!"; Leggi >>>

Uomini e Donne, Mario Verona choc: “Ecco perché non sono più nel programma!”

(isaechia.it)

L’ex cavaliere Mario Verona ex cavaliere del Trono Over ha rivelato i motivi per cui non appare più nel dating show di Maria De ...

Uomini e Donne, Mario Verona sotto accusa: ''Vende foto dei Piedi a pagamento'', la segnalazione

(comingsoon.it)

Mario Verona, protagonista del trono over di Uomini e Donne, finisce al centro di una segnalazione hot sui social. Ecco di cosa è accusato il giovane cavaliere.

Uomini e donne, Mario Verona dice addio al cast: 'Frequento la corteggiatrice Giovanna'

(it.blastingnews.com)

In un'intervista, il cavaliere ha spiegato perché non ha partecipato alle ultime registrazioni: sta conoscendo un'ex corteggiatrice del Trono Classico ...

Uomini e Donne: assenze e colpi di scena nel Trono Over

(notizie.it)

Scopri le ultime assenze e le nuove dinamiche tra i protagonisti del programma. Le recenti registrazioni di Uomini e Donne hanno portato a galla una serie di assenze significative nel parterre del Tro ...