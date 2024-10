Una telecamera di Uomini e Donne incastra Lorenzo: il labiale offensivo e la reazione della tronista (Di martedì 29 ottobre 2024) Lorenzo, corteggiatore di Francesca Sorrentino, si è tradito con il suo labiale durante una puntata di Uomini e Donne della scorsa puntata. Parlando con qualcuno al suo fianco, ha insultato la tronista: "Questa è matta, sta fuori di testa". La tronista, dopo la ramanzina, lo ha eliminato. Fanpage.it - Una telecamera di Uomini e Donne incastra Lorenzo: il labiale offensivo e la reazione della tronista Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024), corteggiatore di Francesca Sorrentino, si è tradito con il suodurante una puntata discorsa puntata. Parlando con qualcuno al suo fianco, ha insultato la: "Questa è matta, sta fuori di testa". La, dopo la ramanzina, lo ha eliminato.

Una telecamera di Uomini e Donne incastra Lorenzo: il labiale offensivo e la reazione della tronista

Lorenzo, corteggiatore di Francesca Sorrentino, si è tradito con il suo labiale durante una puntata di Uomini e Donne della scorsa puntata ...

Alfonso D’Apice scopre in tv che la ex Federica sta frequentando Stefano, l’incontro a Uomini e Donne

A Uomini e Donne va in onda il video del primo incontro tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna dopo Temptation Island. Solo una volta di fronte alle telecamere, il campano ha scoperto che la ex ...

Uomini e Donne, Mario Cusitore riconquista Margherita, mentre gli hater fanno piangere Martina De Ioannon

che durante la seconda esterna l'aveva accusata di essere presente in trasmissione solo per apparire davanti alle telecamere. Uomini e Donne: Brando e Raffaella si sono lasciati: "Situazione molto ...

Uomini e Donne, Martina De Ioannon scoppia in lacrime: «Speravo cambiaste idea su di me» e l'ex Raul Dumitras commenta sui social

Martina De Ioannon senza filtri a Uomini e Donne. La tronista ... accusa alcuni corteggiatori di essere lì unicamente per le telecamere e non per conoscerla meglio. Dopo l'ennesimo attacco ...