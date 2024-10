Tyler The Creator | il nuovo album ‘Chromakopia’ e il live in Italia

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) È disponibile da lunedì 28 ottobre Chromakopia (Sony Music), ildi, The. «Esce lunedì mattina alle 6. – aveva dichiarato l’artista – Potete ascoltarlo quando vi svegliate, non dovete privarvi del sonno per qualcosa che sarà ancora lì quando vi sveglierete». Il primo brano ufficiale estratto dall’– NOID – il cui video è diretto dallo stesso, The, ha conquistato la posizione #18 nella Global Chart di Spotify dove è ancora nella Top 200 in 25 Paesi tra cui Canada, Australia e UK. Chromakopia arriva dopo l’acclamatodel 2021, CALL ME IF YOU GET LOST (e la sua versione estesa del 2023, Call Me If You Get Lost: The Estate Sale)., Theporterà inil suo CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR in un’unica imperdibile data, il 30 aprile 2025 all’Unipol Forum di Assago (Milano).