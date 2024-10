Piperspettacoloitaliano.it - Tutto Chiede Salvezza 3 cancellato, perché non ci sarà la terza stagione

Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)da Netflix A gran sorpresa non ciuna continuazione per. Una delle migliori serie italiane del momento, uscita su Netflix ad ottobre 2024, ottenendo un grande riscontro, aspettava soltanto il rinnovo con la. Anche se la conclusione poteva sembrare “definitiva”, tanti elementi in campo erano ancora da sviluppare. Federico Cesari ha impressionato tutti per la sua interpretazione, prima come paziente psichiatrico e poi come medico, all’interno della struttura ospedaliera, ma anche le new entry Drusilla Foer e Valentina Romani hanno lasciato una bella impronta.