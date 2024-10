Trasferta a Modena. Cremonese, Corini punta al tris: "La squadra è sulla strada giusta» (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo due vittorie in altrettante gare sulla panchina della Cremonese, Eugenio Corini (nella foto) chiede ai suoi di continuare il percorso di crescita da poco iniziato: "Siamo su una strada – spiega l’allenatore bagnolese – che ci ha portato a risultati importanti. Adesso dobbiamo consolidare il tutto questa sera (ore 20.30 a Modena). Dobbiamo portare avanti il lavoro nel quale abbiamo deciso di credere. I risultati creano consapevolezza, uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ho parlato spesso di occupazione degli spazi. Questo è importante. Poi, le caratteristiche dei giocatori possono spostare gli equilibri. La squadra sa sviluppare bene diversi moduli. E le cose possono cambiare anche in corsa". Sport.quotidiano.net - Trasferta a Modena. Cremonese, Corini punta al tris: "La squadra è sulla strada giusta» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo due vittorie in altrettante garepanchina della, Eugenio(nella foto) chiede ai suoi di continuare il percorso di crescita da poco iniziato: "Siamo su una– spiega l’allenatore bagnolese – che ci ha portato a risultati importanti. Adesso dobbiamo consolidare il tutto questa sera (ore 20.30 a). Dobbiamo portare avanti il lavoro nel quale abbiamo deciso di credere. I risultati creano consapevolezza, uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ho parlato spesso di occupazione degli spazi. Questo è importante. Poi, le caratteristiche dei giocatori possono spostare gli equilibri. Lasa sviluppare bene diversi moduli. E le cose possono cambiare anche in corsa".

