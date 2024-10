Tragedia a Milano donna muore precipitando dal terzo piano | si indaga

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 29 ottobre 2024)questa mattina, 29 ottobre, in un appartamento di un condominio a San Giuliano Milanese, in provincia di, dove unadi 60 anni in circostanze tutte da chiarire è precipitata giù daldi 60 annicadendo dalAl momento si sa ben poco della morte della, soccorsa dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgente della Lombardia, intervenuta dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti. Sul posto sono sopraggiunti gli operatori sanitari dell’1-1-8, ma medici e paramedici non hanno potuto far niente per salvare la, deceduta per le gravi ferite riportate. Avviate le indagini Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della morte dellae risalire ad eventuali responsabilità .