The Bad Guy 2 intervista ai protagonisti | Giancarlo Fontana e Giuseppe G Stasi

(Di martedì 29 ottobre 2024) The Bad Guy 2,aiG.In occasione della presentazione dei primi due episodi di The Bad Guy 2 alla Festa di Roma 2024, abbiamo incontrato idella serie. Ecco la nostraG.. La serie arriverà con tutti gli episodi su Prime Video a partire dal 5 dicembre. Di cosa parla The Bad Guy? La prima stagione di The Bad Guy, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato?l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che?è stato ingiustamente accusato di essere. La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato.