Tennistavolo serie A1, Top Spin Messina di scena in Lombardia (Di martedì 29 ottobre 2024) La Top Spin Messina WatchesTogether sarà nuovamente impegnata in trasferta nel torneo di serie A1 maschile di Tennistavolo. Mercoledì, per la 3^ giornata, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena alle ore 18.30 presso la palestra delle scuole medie di Bagnolo San Vito (MN) per Messinatoday.it - Tennistavolo serie A1, Top Spin Messina di scena in Lombardia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La TopWatchesTogether sarà nuovamente impegnata in trasferta nel torneo diA1 maschile di. Mercoledì, per la 3^ giornata, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà dialle ore 18.30 presso la palestra delle scuole medie di Bagnolo San Vito (MN) per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A1,Spin Messina di scena in Lombardia;A1, laSpin Messina in cerca della prima vittoria stagionale;A1, debutto nelle Marche per laSpin Messina;A1: laSpin Messina inizia il Campionato con la Virtus Servigliano;Spin Messina, tutto pronto per l’esordio in A1 contro Servigliano; Esordio casalingo stasera per il Circolo Prato 2010 nel campionato diA1 maschile di

Tennistavolo A1, la Top Spin Messina pareggia in rimonta a Prato

(today.it)

Nella prima e delicata trasferta stagionale, la Top Spin Messina WatchesTogether ha pareggiato 3 a 3 in terra toscana contro Il Circolo Prato 2010. Altalena di emozioni nel match valevole per la 2^ ...

Tennistavolo, A1: la Top Spin Messina pareggia 3-3 a Prato

(98zero.com)

La Top Spin Messina WatchesTogether ha pareggiato 3-3 contro il Circolo Prato 2010, nel match valido per la seconda giornata del Campionato di Serie A1 di Tennistavolo. Primo punto stagionale per la ...

Tennistavolo, la Top Spin Messina pareggia a Prato

(strettoweb.com)

Nel quarto l’atleta della Top Spin ha completato l’impresa ... il terzo impegno nel campionato di Serie A1.

Tennistavolo Norbello: gli esiti degli esordi in serie A1

(infooggi.it)

In A1 maschile brava e cinica è stata la matricola corregionale del capo di sopra ad ottimizzare le proprie risorse davanti ad una formazione di casa priva di due titolari. Decisamente meglio è ...