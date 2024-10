‘Super Mario’ Balotelli torna in Italia

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-28 19:10:53 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Dopo diversi anni “fuori circolazione” in cui ha trascorso del tempo in Turchia o in Svizzera, “Super Mario”inpiù di tre anni dopo. A 34 anni ha risposto alla chiamata di un mito come Alberto Gilardino per diventare il nuovo attaccante del suo Genoa. Firma fino alla fine della stagione. Le voci che lo collocavano in Luigi Ferraris cominciavano a risuonare forti già diverse settimane fa. Ma è stato solo oggi che, superate le visite mediche, ha firmato il contratto. Sarà la sua quinta squadra nel ‘Calcio’ dopo aver attraversato le fila di Inter, Milan, Brescia e Monza, il suo ultimo club prima di dirigersi in Turchia per firmare con l’Adana Demirspor nel 2021.