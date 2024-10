Sting a Villa Manin, un altro big della musica mondiale per Go!2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’annuncio di Alanis Morissette, con l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, ma anche dopo quello dei Thirty Seconds to Mars a Gorizia, sarà Sting a portare, il 9 luglio 2025 a Villa Manin di Passariano di Codroipo, una delle date del suo “Sting 3.0” World Tour per un nuovo grande Udinetoday.it - Sting a Villa Manin, un altro big della musica mondiale per Go!2025 Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’annuncio di Alanis Morissette, con l’unica tappa italiana del suo tour, ma anche dopo quello dei Thirty Seconds to Mars a Gorizia, saràa portare, il 9 luglio 2025 adi Passariano di Codroipo, una delle date del suo “3.0” World Tour per un nuovo grande

Dopo l’annuncio di Alanis Morissette, con l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, sarà Sting a portare, il 9 luglio 2025 a Villa Manin – Codroipo (UD), una delle date del suo “Sting 3.0” World Tour per un nuovo grande appuntamento di ...

Milano, 29 ott. - (Adnkronos) - Sting farà tappa in Italia con il suo tour ‘Sting 3.0’ nel 2025 con tre concerti: il 6 luglio a Bassano Del Grappa, Bassano Music Park - Parco ragazzi del ’99, il 7 ...

Sting ha annunciato tre date in Italia nel 2025. Si esibirà il 6 luglio a Bassano del Grappa (Bassano Music Park), il 7 luglio a Roma (Auditorium Parco della Cavea) e il 9 luglio a Codroipo, in ...

Il 9 luglio 2025 a Villa Manin Sting si esibirà in concerto Trieste, 29 ott - "Con il concerto di Sting a Villa Manin, un altro grande appuntamento entra nel ricco programma di eventi ...

