Spazi rinnovati. I bimbi del nido tornano a casa (Di martedì 29 ottobre 2024) I piccoli alunni dell’asilo nido di via San Giuseppe dopo le vacanze di Natale torneranno nelle loro aule. I bimbi, che nel 2023-24 erano stati trasferiti negli Spazi della scuola primaria di via Manzoni, ritornano a casa. La struttura è stata demolita e rifatta a nuovo nell’ala più datata del nido. L’intervento è stato finanziato con i fondi Pnrr pari a un milione e 680 euro. L’intervento di riqualificazione ha interessato tutta l’ala vecchia, dalla quale sono stati ricavati 10 posti in più rispetto ai 50 di prima della realizzazione dell’opera. "Il nostro obiettivo è di riportare i bambini in via San Giuseppe al rientro delle vacanze natalizie – spiega il sindaco Samuele Consoni –. I lavori stanno rispettando la tabella di marcia, anche se tutta questa pioggia rende tutto più difficile". Ilgiorno.it - Spazi rinnovati. I bimbi del nido tornano a casa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I piccoli alunni dell’asilodi via San Giuseppe dopo le vacanze di Natale torneranno nelle loro aule. I, che nel 2023-24 erano stati trasferiti neglidella scuola primaria di via Manzoni, ri. La struttura è stata demolita e rifatta a nuovo nell’ala più datata del. L’intervento è stato finanziato con i fondi Pnrr pari a un milione e 680 euro. L’intervento di riqualificazione ha interessato tutta l’ala vecchia, dalla quale sono stati ricavati 10 posti in più rispetto ai 50 di prima della realizzazione dell’opera. "Il nostro obiettivo è di riportare i bambini in via San Giuseppe al rientro delle vacanze natalizie – spiega il sindaco Samuele Consoni –. I lavori stanno rispettando la tabella di marcia, anche se tutta questa pioggia rende tutto più difficile".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da spazio per i bimbi a problema per i residenti : "Rifiuti - risse e atti osceni in villetta a Cruillas"

(Palermotoday.it)

Quello che doveva essere uno spazio per lo svago dei giovani, in un quartiere che non ha molto da offrire, è diventato un problema per i residenti. Siamo a Cruillas, in via Trabucco, alla villetta Martina Bologna, la tredicenne, morta nel 2018 in ...

Riaprono le docce pubbliche di via Pucci : c’è anche uno spazio nursery per mamme con bimbi

(Ilgiorno.it)

Milano, 9 settembre 2024 – Un’oasi per le persone in difficoltà, bisognose di un momento di privacy per dedicarsi alla propria igiene personale. Hanno riaperto oggi, lunedì 9 settembre, le docce pubbliche di via Pucci 3, in zona corso Sempione, ...

Spazi rinnovati. I bimbi del nido tornano a casa

(ilgiorno.it)

Il nido di Verano Brianza torna a casa: riqualificata con fondi Pnrr, la struttura accoglierà più bambini. Lavori in corso per il ritorno post-vacanze.

Asilo nido, 30 posti in più per bambini a partire dai 3 mesi: via libera all'ampliamento. Tante migliorie e rispetto dell'ambiente

(ilgazzettino.it)

ESTE (PADOVA) - Nuovi spazi per l'asilo nido Arcobalena di Este: approvato l'ampliamento. L'amministrazione ha dato il via libera al progetto esecutivo per l'espansione del ...

Nuova ‘casa’ per gli alunni del Nido

(laprovinciacr.it)

Il sindaco Filippo Bongiovanni ha dichiarato che i lavori presso la sede originaria del nido Aroldi si protrarranno almeno fino a dicembre: «Al momento non è possibile fornire una data precisa per il ...

Più anziani che bambini: gli asili nido diventano strutture per persone over 65

(today.it)

Il calo demografico in Cina fa chiudere gli asili nido. È questo la nuova sfida del ... Zhuang ha ridipinto le pareti delle stanze e ha arredato gli spazi con numerose piante. Le aule, che prima ...