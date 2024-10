Sestri Levante-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Ternana, match dello stadio Giuseppe Sivori valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa sta incontrando qualche difficoltà in più rispetto alla scorsa stagione, ma spera di tornare a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi, in modo tale da tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata. Sestri Levante-Ternana, come seguire il match Gli uomini guidati da Ignazio Abate, dal loro canto, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Torres e Rimini e punta a tornare alla vittoria, così da restare aggrappati al Pescara capolista del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Giuseppe Sivori valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa sta incontrando qualche difficoltà in più rispetto alla scorsa stagione, ma spera di tornare a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi, in modo tale da tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata., come seguire il match Gli uomini guidati da Ignazio Abate, dal loro canto, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Torres e Rimini e punta a tornare alla vittoria, così da restare aggrappati al Pescara capolista del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.

