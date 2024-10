Ilrestodelcarlino.it - Sangiustese, Giandomenico recrimina: "A Urbania ci è mancato soltanto il gol"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Sarei stato arrabbiato se avessimo pareggiato, figuriamoci dopo una sconfitta arrivata all’ultimo minuto". Luigi, allenatore della, parla della battuta d’arresto accusata dai rossoblù a. "Abbiamo disputato una grande gara – aggiunge – creando diverse opportunità ma non abbiamo lasciato il segno, nel finale abbiamo commesso un errore che ha permesso ai pesaresi di segnare il gol partita". Il tecnico ripercorre il match. "Anon ci ènulla se non il gol, magari occorre essere più cattivi sotto rete perché abbiamo costruito le occasioni. Per 90 minuti abbiamo proposto un ottimo calcio, però dobbiamo crescere in quanto non è possibile tornare a casa a mani vuote dopo una simile prova". E adesso c’è da rimettersi sotto perché domenica arriva la K Sport Montecchio Gallo, secondo della classe con 16 punti, tre in più dei rossoblù.