Report, esposto Codacons a Vigilanza Rai e AgCom per servizio su Liguria

Sul caso di 'Report' e del servizio sulla Liguria "trasmesso a urne aperte" durante le elezioni regionali vinte da Marco Bucci "il Codacons annuncia un esposto all'AgCom e alla Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo di intervenire sull'accaduto valutando sanzioni nei confronti dei responsabili". Lo rende nota la stessa Associazione dei consumatori tramite una nota. "Siamo da sempre favorevoli alle trasmissioni di inchiesta come 'Report' che svolgono un servizio importantissimo di informazione in favore dei cittadini, e non entriamo nel merito del contenuto del servizio realizzato dal programma – spiega il Codacons -.

Alle critiche si aggiunge l'esposto del Codacons contro Report, il format condotto da Ranucci, per il servizio sulla Liguria durante le elezioni ...

Per tali motivi il Codacons presenterà “una segnalazione ad Agcom e Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo di avviare un approfondimento sull’episodio, accertare eventuali violazioni e sanzionare i ...

ROMA - La puntata di Report, andata in onda sabato scorso, sul caso corruzione in Liguria che ha portato alle dimissioni dell'ex presidente della Regione, Giovanni Toti, aveva fatto scattare le polemi ...

