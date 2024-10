Terzotemponapoli.com - Pronostici 10a giornata Serie A

(Di martedì 29 ottobre 2024)10aA – In ottica Scudetto il pari nel derby d’Italia fa comodo al Napoli di Conte, chenel nuovo turno diA infrasettimanale ha l’occasione di allungare ulteriormente sulle dirette concorrenti. Per farlo, i partenopei dovranno prendersi i tre punti contro il Milan in uno stadio incandescente come quello di San Siro: da Milan-Napoli a Empoli-Inter, ecco idi Superscommesse per la decimadi campionato.Milan-Napoli: Goal sì Vola alto questo Napoli targato Antonio Conte, che da primo in classifica si prepara a fare il suo ingresso a San Siro per il big match contro il Milan. Gli azzurri cercano i tre punti per allungare ulteriormente sulle inseguitrici, ma attenzione ai numeri registrati dal Milan: i rossoneri, infatti, hanno sempre segnato nelle 11 gare stagionali.