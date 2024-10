Orban: ‘von der Leyen e Weber cospirano per rovesciarmi’ (Di martedì 29 ottobre 2024) BRUXELLES, 29 OTT – “C’è una cospirazione aperta” in Ue “contro l’Ungheria guidata da Manfred Weber e dalla presidente Ursula von der Leyen. Hanno ammesso che il loro obiettivo è quello di sostituire il governo ungherese con un nuovo ‘governo Jawohl’ (sissignore, ndr), proprio come quello polacco attuale. Non permetteremo che ciò accada!”. Lo scrive Imolaoggi.it - Orban: ‘von der Leyen e Weber cospirano per rovesciarmi’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) BRUXELLES, 29 OTT – “C’è una cospirazione aperta” in Ue “contro l’Ungheria guidata da Manfrede dalla presidente Ursula von der. Hanno ammesso che il loro obiettivo è quello di sostituire il governo ungherese con un nuovo ‘governo Jawohl’ (sissignore, ndr), proprio come quello polacco attuale. Non permetteremo che ciò accada!”. Lo scrive

