Occupano l'edificio delle terme abbandonato: tre denunciati (Di martedì 29 ottobre 2024) Avevano trasformato parte dell'edificio ormai abbandonato delle terme di Sciacca nella loro casa. Per questo tre cittadini tunisini, tutti di età compresa tra i 21 e i 30 anni, sono stati denunciati dalla polizia che li ha sorpresi accampati nell'ex reparto di fisioterapia. La notizia è riportata Agrigentonotizie.it - Occupano l'edificio delle terme abbandonato: tre denunciati Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Avevano trasformato parte dell'ormaidi Sciacca nella loro casa. Per questo tre cittadini tunisini, tutti di età compresa tra i 21 e i 30 anni, sono statidalla polizia che li ha sorpresi accampati nell'ex reparto di fisioterapia. La notizia è riportata

