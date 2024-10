"Non sono in grado di giocare": Sinner si ritira dall'Atp di Parigi (Di martedì 29 ottobre 2024) Un virus ferma l'altoatesino che non scenderà in campo a Parigi-Bercy: per l'azzurro ora alcuni giorni di riposo prima delle Atp Finals Ilgiornale.it - "Non sono in grado di giocare": Sinner si ritira dall'Atp di Parigi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un virus ferma l'altoatesino che non scenderà in campo a-Bercy: per l'azzurro ora alcuni giorni di riposo prima delle Atp Finals

Sinner si ritira da Parigi-Bercy : “Non sono in grado di giocare”

(Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal torneo di Parigi-Bercy, iniziato ieri nella capitale francese. Il tennista azzurro non parteciperà al Masters 1000 a causa di un virus intestinale, proprio alla vigila dell'esordio, in cui avrebbe dovuto ...

ATP Parigi-Bercy - ci sono Darderi - Fognini e Sonego al debutto nell’ultimo Masters1000

Prende il via l’ultimo Masters1000 della stagione 2024. Parte il Rolex Paris Masters di Parigi-Bercy, all’ultima edizione alla Accor Arena prima del trasferimento alla Defense Arena di Nanterre dalla prossima stagione. Le prime otto teste di serie ...

