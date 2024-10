Minturno primo comune italiano a ottenere il riconoscimento “Tsunami Ready” dall’Unesco (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comune laziale di Minturno riceverà il prestigioso riconoscimento di "Tsunami Ready", diventando il primo in Italia ad ottenere questa certificazione dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO). La cerimonia di consegna vedrà la partecipazione di figure di spicco nel campo della sismologia e della protezione civile, tra cui Alessandro Amato, responsabile del Centro Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Illaziale diriceverà il prestigiosodi "", diventando ilin Italia adquesta certificazione dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO). La cerimonia di consegna vedrà la partecipazione di figure di spicco nel campo della sismologia e della protezione civile, tra cui Alessandro Amato, responsabile del Centro

