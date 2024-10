Minori, documento della Rete Antiviolenza al Prefetto Di Bari (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ringraziamo il Prefetto Michele Di Bari per averci ricevuto con urgenza rispondendo alla preoccupazione cresciuta ulteriormente in seguito all’omicidio del giovane Emanuele Tufano al corso Umberto. Ancora una volta ci siamo seduti con altre associazioni al tavolo delle istituzioni per chiedere che siano ascoltate le nostre istanze, tutte tese alla salvaguardia dei giovani della nostra città. Abbiamo presentato ai convenuti un documento nel quale chiediamo innanzitutto lo stato di attuazione e le eventuali criticità ostative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi degli anni passati.Ricordiamo, fra gli ultimi, quello siglato nel gennaio 2022 col Comune e la Regione dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Nel nostro documento abbiamo chiesto che siano promossi interventi nel breve e nel lungo periodo. Anteprima24.it - Minori, documento della Rete Antiviolenza al Prefetto Di Bari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ringraziamo ilMichele Diper averci ricevuto con urgenza rispondendo alla preoccupazione cresciuta ulteriormente in seguito all’omicidio del giovane Emanuele Tufano al corso Umberto. Ancora una volta ci siamo seduti con altre associazioni al tavolo delle istituzioni per chiedere che siano ascoltate le nostre istanze, tutte tese alla salvaguardia dei giovaninostra città. Abbiamo presentato ai convenuti unnel quale chiediamo innanzitutto lo stato di attuazione e le eventuali criticità ostative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi degli anni passati.Ricordiamo, fra gli ultimi, quello siglato nel gennaio 2022 col Comune e la Regione dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Nel nostroabbiamo chiesto che siano promossi interventi nel breve e nel lungo periodo.

