Meningite batterica | 27enne ricoverato al Goretti in gravi condizioni La Asl avvia l’indagine epidemiologica

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sarebberossime ledi salute di un giovane di 27 anni attualmentenel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Mariadi Latina, dopo essere stato colpito da un caso severo di. Il ragazzo, inizialmente portato al pronto soccorso dai familiari dopo l’apparizione dei primi sintomi, è giunto in ospedale ancora cosciente, ma con un quadro clinico già gravemente compromesso. A seguito della diagnosi, è stato immediatamente trasferito in terapia intensiva e ora le suerimangono estremamente delicate. Inchiesta sanitaria per fermare il contagio L’ASL di Latina ha prontamenteto un’indagineper comprendere l’origine dell’infezione e tracciare tutti i possibili contatti del paziente, in modo da ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi.