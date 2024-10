Medieval Dynasty, è stato pubblicato il nuovo teaser dedicato all’aggiornamento autunnale (Di martedì 29 ottobre 2024) Render Cube, lo studio di sviluppo, e Toplitz Productions, il publisher, hanno rivelato ulteriori dettagli sull’aggiornamento autunnale di Medieval Dynasty. La seconda parte del video teaser autunnale, rilasciata oggi, mostra che Medieval Dynasty introdurrà un sistema di combattimento aggiornato, una gamma di nuove armi, tra cui 7 tipi di scudi, 6 set di armature e una selezione di spade, asce, mazze, picconi e pugnali. A questo emozionante aggiornamento si aggiungerà anche una maggiore varietà di banditi con nuovi design per le loro apparizioni. Game-experience.it - Medieval Dynasty, è stato pubblicato il nuovo teaser dedicato all’aggiornamento autunnale Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Render Cube, lo studio di sviluppo, e Toplitz Productions, il publisher, hanno rivelato ulteriori dettagli sull’aggiornamentodi. La seconda parte del video, rilasciata oggi, mostra cheintrodurrà un sistema di combattimento aggiornato, una gamma di nuove armi, tra cui 7 tipi di scudi, 6 set di armature e una selezione di spade, asce, mazze, picconi e pugnali. A questo emozionante aggiornamento si aggiungerà anche una maggiore varietà di banditi con nuovi design per le loro apparizioni.

Medieval Dynasty - publicato il primo teaser trailer dedicato all’aggiornamento autunnale

Lo studio di sviluppo Render Cube e il publisher Toplitz Productions hanno pubblicato la prima parte del teaser trailer del tanto atteso aggiornamento autunnale di Medieval Dynasty, gioco disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. L’aggiornamento ...

