Sport.quotidiano.net - Maran sotto osservazione. Brescia, lo Spezia è un bivio

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le due sconfitte con Sassuolo e Cesena hanno raffreddato in modo significativo gli entusiasmi in casa del. La frenata, causata anche da qualche infortunio di troppo di elementi cardine, ha fatto storcere il naso non solo ai tifosi, ma ha sollevato i primi dubbi intorno alla panchina di. L’impressione è che, salvo un tracollo nel match di questa sera (ore 20.30 al Rigamonti) con lo, il tecnico biancazzurro rimarrà al suo posto e tutto l’ambiente cercherà di ricompattarsi per ritrovare, con rinnovata convinzione, la via maestra che in questo momento sembra smarrita. Un’intenzione apparentemente nei piani del presidente Cellino che dovrebbe continuare a dare fiducia a un allenatore esperto e di sicuro valore come. Anche se il “tam-tam“ è già partito e non sono in pochi quelli che ipotizzano i primi contatti con Venturato (in tribuna a Cesena).