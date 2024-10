Lukaku fa impazzire San Siro: l’esultanza speciale che conquista i tifosi del Napoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Il bomber belga regala spettacolo a San Siro non solo con il gol ma anche con una celebrazione speciale Un’esultanza che vale più di mille parole quella di Romelu Lukaku dopo il gol del vantaggio in Milan-Napoli. Big Rom ha scelto San Siro, il suo ex stadio, per tornare al gol e lasciare il segno con una celebrazione destinata a diventare virale. La Lega Serie A ha immortalato il momento pubblicando sul proprio account X il video dell’attaccante azzurro. Le immagini mostrano un Lukaku visibilmente emozionato che, dopo un attimo di sospensione, viene travolto dall’abbraccio dei compagni di squadra. Il bomber belga, rimasto a secco nelle sfide contro Empoli e Lecce, ha ritrovato la via del gol proprio nel teatro che lo ha visto protagonista con la maglia dell’Inter. Una rete dal sapore speciale per l’attaccante del Napoli, che ha guidato gli azzurri alla vittoria contro il Milan. Napolipiu.com - Lukaku fa impazzire San Siro: l’esultanza speciale che conquista i tifosi del Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il bomber belga regala spettacolo a Sannon solo con il gol ma anche con una celebrazioneUn’esultanza che vale più di mille parole quella di Romeludopo il gol del vantaggio in Milan-. Big Rom ha scelto San, il suo ex stadio, per tornare al gol e lasciare il segno con una celebrazione destinata a diventare virale. La Lega Serie A ha immortalato il momento pubblicando sul proprio account X il video dell’attaccante azzurro. Le immagini mostrano unvisibilmente emozionato che, dopo un attimo di sospensione, viene travolto dall’abbraccio dei compagni di squadra. Il bomber belga, rimasto a secco nelle sfide contro Empoli e Lecce, ha ritrovato la via del gol proprio nel teatro che lo ha visto protagonista con la maglia dell’Inter. Una rete dal saporeper l’attaccante del, che ha guidato gli azzurri alla vittoria contro il Milan.

Romelu Lukaku ha portato il Napoli in vantaggio nella gara contro il Milan, rete di potenza del bomber belga. Milan-Napoli è il big match della decima giornata del campionato di Serie A, allo stadio ...

Lukaku e Conte fanno tremare il Milan, oggi il big match di San Siro. Ne parla il Corriere dello Sport. "Lukaku ha incontrato dodici volte il Milan nella sua carriera ma contro i rossoneri ha segnato ...

Lukaku, il gesto d’amore per il Napoli e per Antonio Conte fa impazzire i tifosi: Big Rom è carichissimo per i prossimi impegni. Ecco cosa ha fatto E’ stato un inizio di stagione ...

Ancora non mi sbilancio, anche perché la Nations League non mi fa impazzire. Per me contano solo le qualificazioni ... Già si intravede il vero Lukaku: si muove, tiene la palla, fa salire la squadra.