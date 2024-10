Lotta, Mondiali 2024: Aurora Campagna eliminata nei -65 kg. Dominio azero nella greco-romana (Di martedì 29 ottobre 2024) Va in archivio la seconda giornata di gare dei Mondiali senior di Lotta, in corso a Tirana, in Albania, che nell’anno di Parigi 2024 sono riservati alle categorie di peso non olimpiche: nelle eliminatorie della femminile viene eliminata l’unica azzurra al via, mentre nelle finali della greco-romana non vi sono italiani protagonisti. ELIMINATORIE Lotta FEMMINILE Nei -65 kg la corsa dell’azzurra Aurora Campagna si ferma agli ottavi di finale, nei quali cede ai punti per 2-5 all’atleta individuale neutrale Valeriia Dondupova Suvorova, la quale poi esce di scena in semifinale, facendo così svanire l’ipotesi del ripescaggio per l’italiana. Oasport.it - Lotta, Mondiali 2024: Aurora Campagna eliminata nei -65 kg. Dominio azero nella greco-romana Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Va in archivio la seconda giornata di gare deisenior di, in corso a Tirana, in Albania, che nell’anno di Parigisono riservati alle categorie di peso non olimpiche: nelle eliminatorie della femminile vienel’unica azzurra al via, mentre nelle finali dellanon vi sono italiani protagonisti. ELIMINATORIEFEMMINILE Nei -65 kg la corsa dell’azzurrasi ferma agli ottavi di finale, nei quali cede ai punti per 2-5 all’atleta individuale neutrale Valeriia Dondupova Suvorova, la quale poi esce di scena in semifinale, facendo così svanire l’ipotesi del ripescaggio per l’italiana.

Tirana, 24 ottobre 2024 – Aurora Russo fa il quinto posto ai Mondiali di Lotta Under 23. A Tirana, l’Azzurra scende nella finale per il terzo posto nei 59 kg e nella lotta femminile.

La lotta femminile U23 ha iniziato oggi il suo percorso iridato a Tirana (Albania) e per l’Italia Aurora Russo ha subito conquistato una finale per il bronzo da disputare domani pomeriggio, a partire ...

