LIVE Musetti-Struff 4-6, 2-5, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: azzurro al servizio per restare nel match (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta nei piedi e dritto vincente. Poco da fare, ti lascia fermo. 30-15 Uff. Stava entrando anche questo rovescio a Struff. Fuori di poco. 15-15 Slice sulla riga di Musetti, in rete il rovescio di Struff. 0-15 Fuori il rovescio dopo il servizio di Musetti. 2-5 Ace (9°), scoraggiante. 40-15 Favolosa volèe bassa di dritto di Struff. Musetti meglio di così non poteva rispondere. 30-15 Prima vincente al centro. 15-15 Niente, Ace (8°). Bravissimo. 0-15 LUNGA la volèe di rovescio di Struff, stai a vedere che 2-4 PRIMA VINCENTE! Annulla un “match point” e resta in scia Musetti! A-40 Ottimo controbalzo per contenere la risposta di Struff! Errore di rovescio del teutonico. Oasport.it - LIVE Musetti-Struff 4-6, 2-5, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: azzurro al servizio per restare nel match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Risposta nei piedi e dritto vincente. Poco da fare, ti lascia fermo. 30-15 Uff. Stava entrando anche questo rovescio a. Fuori di poco. 15-15 Slice sulla riga di, in rete il rovescio di. 0-15 Fuori il rovescio dopo ildi. 2-5 Ace (9°), scoraggiante. 40-15 Favolosa volèe bassa di dritto dimeglio di così non poteva rispondere. 30-15 Prima vincente al centro. 15-15 Niente, Ace (8°). Bravissimo. 0-15 LUNGA la volèe di rovescio di, stai a vedere che 2-4 PRIMA VINCENTE! Annulla un “point” e resta in scia! A-40 Ottimo controbalzo per contenere la risposta di! Errore di rovescio del teutonico.

LIVE – Musetti-Struff 4-6 2-6 - primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 : RISULTATO in DIRETTA

(Sportface.it)

Il live e la diretta testuale di Musetti-Struff, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 (cemento indoor). Il carrarino, sedicesima testa di serie, è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Vienna, dove ...

LIVE Musetti-Struff 4-6 - 1-3 - ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA : l’azzurro non riesce a brekkare complice un ottimo tedesco

(Oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente. 30-15 Prima vincente. 15-15 Stecca di dritto il tedesco. C’è da operare in fretta il contro-break! 15-0 Prima vincente slice. Incredibile. L’azzurro è sempre arrivato a 30 sul servizio ...

(pianetabasket.com)

(juventusnews24.com)

(sportface.it)

(pianetabasket.com)

