Josh Brolin parla del suo possibile ritorno nei panni di Thanos in Avengers: Secret Wars (Di martedì 29 ottobre 2024) Josh Brolin parla del suo possibile ritorno nei panni di Thanos in Avengers: Secret Wars Mentre il fermento intorno ad Avengers: Secret Wars, una domanda che i fan continuano a porsi è se il Thanos di Josh Brolin potrebbe fare ritorno nell’evento culminante, che farà collassare il multiverso. Al New York Comic Con, Josh Brolin ha parlato con Collider della possibilità di tornare a vestire i panni del Titano Pazzo e, pur non confermando nulla, ha lasciato la porta aperta alla possibilità che Thanos possa riemergere, nelle giuste circostanze. Anthony e Joe Russo sono tornati a dirigere sia Secret Wars che Doomsday, che si svolgerà prima di Secret Wars e che senza dubbio sarà la base del film. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 29 ottobre 2024)del suoneidiinMentre il fermento intorno ad, una domanda che i fan continuano a porsi è se ildipotrebbe farenell’evento culminante, che farà collassare il multiverso. Al New York Comic Con,hato con Collider della possibilità di tornare a vestire idel Titano Pazzo e, pur non confermando nulla, ha lasciato la porta aperta alla possibilità chepossa riemergere, nelle giuste circostanze. Anthony e Joe Russo sono tornati a dirigere siache Doomsday, che si svolgerà prima die che senza dubbio sarà la base del film.

