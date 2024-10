Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi Bercy (Di martedì 29 ottobre 2024) Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. IN AGGIORNAMENTO Feedpress.me - Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi Bercy Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024)si èdaldi. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. IN AGGIORNAMENTO

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ATP Parigi-Bercy 2024 - Jannik Sinner si ritira! Il numero uno del mondo bloccato da un virus intestinale

(Oasport.it)

Jannik Sinner non giocherà a Parigi-Bercy. Il numero uno del mondo non scenderà in campo nell’ultimo Masters 1000 della stagione, annunciando pochi minuti fa il ritiro a causa di un virus. L’altoatesino avrebbe dovuto affrontare domani nel secondo ...

Jannik Sinner si ritira dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy prima di giocare : “Ho un virus”

(Fanpage.it)

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters stagionale. Una scelta a sorpresa legata a condizioni fisiche precarie a causa di un virus influenzale.Continua a leggere

Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus (ma alle finals di Torino ci sarà)

(ilgazzettino.it)

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Colpo di scena alla vigilia del suo debutto al torneo parigino, che sarebbe dovuta avvenire nella giornata di mercoledì ...

Jannik Sinner si ritira dall'ATP Parigi Bercy 2024: le news

(sport.sky.it)

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi Bercy, l'ultimo della stagione. Alla vigilia dell'esordio contro Shelton o Moutet l'azzurro ha annunciato il forfait a causa di un virtus. Alle 12 ...

Jannik Sinner si ritira dal torneo Masters 1000 di Parigi Bercy prima di giocare: cosa è successo

(fanpage.it)

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters stagionale. Una scelta a sorpresa legata a condizioni fisiche precarie a causa di un virus influenzale.

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi-Bercy

(tennisitaliano.it)

Il numero 1 del mondo non giocherà il “1000” francese a causa di un virus Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. A comunicarlo è Sky Sport: le motivazioni sono da attribuire a u ...