Incidente stradale ad Alpignano: giovane motociclista di Borgone Susa in situazione critica (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico Incidente ha segnato un pomeriggio di lunedì a Alpignano, dove una giovane motociclista ha subito gravi conseguenze a seguito di uno scontro stradale. La vittima, una ragazza di 18 anni di Borgone Susa, è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso il CTO di Torino dopo che i soccorsi sono intervenuti d’urgenza. Questo evento ha suscitato grande preoccupazione e tristezza nella comunità locale, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale. La dinamica dell’Incidente Il drammatico Incidente è avvenuto il 18 ottobre 2024 in via Caselette, nei pressi di Alpignano. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane motociclista stava tornando a casa quando, per motivi ancora in fase di chiarimento, ha perso il controllo della sua moto Aprilia 250. Gaeta.it - Incidente stradale ad Alpignano: giovane motociclista di Borgone Susa in situazione critica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragicoha segnato un pomeriggio di lunedì a, dove unaha subito gravi conseguenze a seguito di uno scontro. La vittima, una ragazza di 18 anni di, è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso il CTO di Torino dopo che i soccorsi sono intervenuti d’urgenza. Questo evento ha suscitato grande preoccupazione e tristezza nella comunità locale, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza. La dinamica dell’Il drammaticoè avvenuto il 18 ottobre 2024 in via Caselette, nei pressi di. Secondo le prime ricostruzioni, lastava tornando a casa quando, per motivi ancora in fase di chiarimento, ha perso il controllo della sua moto Aprilia 250.

Terribile incidente ad Alpignano: scontro frontale tra auto e moto, gravissima una ragazza di 18 anni

Una ragazza italiana di 18 anni residente a Borgone Susa è in condizioni critiche all'ospedale Cto di Torino, dove è arrivata in seguito a un passaggio all'ospedale di Rivoli, in seguito a un incident ...

