Inchiesta hacker Pazzali intercettato | Meloni fa bene il tema vero è chi sta intorno

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Ci vuole un po’ più di equilibrio, devo dire che però, adesso non si può negare che lastia facendo non, cioè nessuno avrebbe scommesso, poi avrà fatto anche lei gli errori che fanno” però “devo dire che sta facendo, sta approcciandola con equilibrio ilè quello che ci sta!”. Cosi parla Enrico, presidente della Fondazione Fiera Milano, da ieri autosospeso dall’incarico dopo l’indagine della Dda di Milano sul sisdie dossier messo in piedi dalla società Equalize.vieneil 10 febbraio 2023 mentre parla della conclusa campagna elettorale per le elezioni regionali in Lombardia con Tiziano Mariani. La conversazione emerge dalla maxi informativa dei carabinieri di Varese alla procura di Milano.