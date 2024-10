Imprese, Rossi (Assarmatori): “In Italia la più grande flotta di traghetti del mondo” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In Italia c’è la più grande flotta di traghetti del mondo che serve la più articolata rete di collegamenti marittimi sia europei che internazionali quindi abbiamo dei campioni del mondo come armatori ma abbiamo anche delle responsabilità che ci vengono affidate da una serie di regole". Così Alberto Rossi, direttore generale Assarmatori, intervenendo L'articolo Imprese, Rossi (Assarmatori): “In Italia la più grande flotta di traghetti del mondo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Inc’è la piùdidelche serve la più articolata rete di collegamenti marittimi sia europei che internazionali quindi abbiamo dei campioni delcome armatori ma abbiamo anche delle responsabilità che ci vengono affidate da una serie di regole". Così Alberto, direttore generale, intervenendo L'articolo): “Inla piùdidel” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

