“Il passaggio generazionale”: Poste Italiane propone, anche per i cittadini del frusinate, due nuovi incontri online di educazione finanziaria (Di martedì 29 ottobre 2024) Quali sono gli strumenti a disposizione e le regole da rispettare per una corretta divisione dei beni e del denaro? A chi potremmo destinarli? Quali sono le imPoste che verranno applicate?Sono questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati, dagli esperti di Poste Italiane, nel corso di Frosinonetoday.it - “Il passaggio generazionale”: Poste Italiane propone, anche per i cittadini del frusinate, due nuovi incontri online di educazione finanziaria Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Quali sono gli strumenti a disposizione e le regole da rispettare per una corretta divisione dei beni e del denaro? A chi potremmo destinarli? Quali sono le imche verranno applicate?Sono questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati, dagli esperti di, nel corso di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Il”:propone, anche per i cittadini del frusinate, due nuovi incontri online di educazione finanziaria; I consigli diper il; Proseguono i webinar di educazione finanziaria di, seminario di educazione finanziaria a Napoli; Educazione finanziaria, due webinar diin Molise; Educazione finanziaria, in streaming "Il"; Leggi >>>

“Il passaggio generazionale”: Poste Italiane propone due nuovi incontri online di educazione finanziaria

(newtuscia.it)

Gratuiti e aperti a tutti, sono in programma giovedì 31 ottobre alle 10 e alle 16.30 NewTuscia – ROMA – Quali sono gli strumenti a disposizione e le regole da rispettare per una corretta divisione dei ...

“Il passaggio generazionale”, anche nella Tuscia due nuovi weninar di Poste Italiane

(tusciaup.com)

Gli incontri, promossi da Poste Italiane e fruibili anche in modalità LIS (ore 16.30), hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, fra giovani e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e ...

Il passaggio generazionale: Poste Italiane propone due nuovi incontri online

(abruzzolive.it)

L'Aquila. Quali sono gli strumenti a disposizione e le regole da rispettare per una corretta divisione dei beni e del ...

Poste Italiane propone due nuovi incontri online di educazione finanziaria

(laquilablog.it)

Quali sono gli strumenti a disposizione e le regole da rispettare per una corretta divisione dei beni e del denaro?